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21:53 (мск), источник: РИА Новости

Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В сети опубликовано видео из номера гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе, откуда 64-летний Стивен Пэддок в воскресенье открыл огонь по гостям музыкального фестиваля Route 91 Harvest. Ролик размещен в Twitter-аккаунте американского телеканала ABC.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

На кадрах виден вход в комнату убийцы, оружие с оптическим прицелом, из которого стрелял Пэддок, и небольшой стол, накрытый белой скатертью.

Жертвами стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе стали 59 человек, еще 527 получили ранения. Сам Пэддок покончил с собой, прежде чем полиция ворвалась в его номер.

Дома у убийцы найдены 19 единиц огнестрельного оружия, взрывчатка и боеприпасы. Еще 23 единицы оружия обнаружили в комнате гостиницы, из которой он вел огонь. Мотивы преступления пока неизвестны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атака в Лас-Вегасе: Пэддок стрелял по людям 72 минуты
Во время загрузки произошла ошибка.
21:42 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Vesta *
есть 2-3 соучастника.. Он не один.. пусть ищут )).. Но не сознаются в причастности к иг.. Не хватит смелости всемирно рассказать о злодеяниях цру,...
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