Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса

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На кадрах виден вход в комнату убийцы, оружие с оптическим прицелом, из которого стрелял Пэддок, и небольшой стол, накрытый белой скатертью.

Жертвами стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе стали 59 человек, еще 527 получили ранения. Сам Пэддок покончил с собой, прежде чем полиция ворвалась в его номер.