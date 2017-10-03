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23:09 (мск), источник: РИА Новости

Депутат ГД заявил, что знает россиянина, якобы попавшего в плен в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что знаком с якобы «попавшим в плен» в Сирии россиянином из Ростовской области Романом Заболотным, поручил установить его местонахождение.

Источник: РИА Новости

Ранее в западных СМИ появилась информация, что группировка ИГ* опубликовала видео с двумя якобы захваченными в плен россиянами, при этом никаких доказательств принадлежности их к ВС РФ не было продемонстрировано. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения — 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в ВС РФ на записи мужчина не говорит. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.

«Я его знаю хорошо, он из Аксая, был в дружине, активно участвовал в казачьем движении. Я дал задание начальнику штаба Союза казаков-воинов России и зарубежья (который Водолацкий возглавляет — ред.) разобраться в полученной информации, соответствует ли она действительности, и установить местонахождение казака Романа Заболотного», — пояснил Водолацкий.

Он добавил, что Роман Заболотный в данный момент не отвечает ни по одному из номеров, а также в мессенджерах.

Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было. Все российские военные, находящиеся в САР, выполняют поставленные задачи по предназначению, заявили в Минобороны.

* Террористческая организация, запрещенная в России.

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