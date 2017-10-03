Депутат ГД заявил, что знает россиянина, якобы попавшего в плен в Сирии

Ранее в западных СМИ появилась информация, что группировка ИГ* опубликовала видео с двумя якобы захваченными в плен россиянами, при этом никаких доказательств принадлежности их к ВС РФ не было продемонстрировано. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения — 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в ВС РФ на записи мужчина не говорит. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.
«Я его знаю хорошо, он из Аксая, был в дружине, активно участвовал в казачьем движении. Я дал задание начальнику штаба Союза
Он добавил, что Роман Заболотный в данный момент не отвечает ни по одному из номеров, а также в мессенджерах.
Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции
* Террористческая организация, запрещенная в России.