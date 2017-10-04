Центральный аппарат СКР проверит факт избиения ребенка в Краснодаре

«По предварительным данным, инцидент произошел 1 октября на одной из детских площадок в микрорайоне Гидростроителей краевого центра. На опубликованном видеоролике запечатлено, как мужчина подходит к группе детей на площадке и наносит несколько ударов двум из них. Отмечается, что ранее мальчики поссорились между собой, после чего один из них ушел и вернулся со своим отцом, который несколько раз ударил двух ребят», — говорится в сообщении.