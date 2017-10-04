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12:01 (мск), источник: Интерфакс

Центральный аппарат СКР проверит факт избиения ребенка в Краснодаре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки в Краснодарском крае, организованной по материалам СМИ об избиении мужчиной мальчика на детской площадке в Краснодаре, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По предварительным данным, инцидент произошел 1 октября на одной из детских площадок в микрорайоне Гидростроителей краевого центра. На опубликованном видеоролике запечатлено, как мужчина подходит к группе детей на площадке и наносит несколько ударов двум из них. Отмечается, что ранее мальчики поссорились между собой, после чего один из них ушел и вернулся со своим отцом, который несколько раз ударил двух ребят», — говорится в сообщении.

«Кроме того, сегодня в эфире одного из центральных федеральных телеканалов вышла программа, в которой обсуждались истории нескольких женщин, рожавших в перинатальном центре города Ростова. Одна из них — о гибели троих младенцев у семейной пары, другая — о том, что при принятии родов врач действовал непрофессионально и удалил роженице часть детородных органов. По обоим изложенным фактам в СУ СКР по Ростовской области расследуются уголовные дела», — отмечается в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования данных уголовных дел, говорится в сообщении.

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