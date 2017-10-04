Родственники погибшего в Южной Корее приморца ищут $19 тысяч, чтобы вернуть его тело

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

Около 19 тысяч долларов нужно собрать родным жителя Уссурийска Николая Сальника, погибшего в результате несчастного случая в южнокорейском городе Сувоне, чтобы доставить его тело в Приморье. За границей 52-летний мужчина нелегально трудился на стройке, и сорвался с большой высоты. Местные врачи оказали приморцу посильную помощь, но спасти его не удалось. Крупная сумма требуется, чтобы оплатить услуги ритуальной компании по транспортировке погибшего домой, сообщает ИА PrimaMedia.

В редакцию агентства обратилась двоюродная сестра погибшего Валентина Васенко с просьбой рассказать об их беде. Николай Сальник прибыл в Южную Корею под видом туриста в первой половине сентября, однако, как и многие россияне, настоящей целью визита были заработки. Действовал уссуриец по опробованной многими нелегальной схеме, находя однодневные подработки.

Однако фортуна мужчине не улыбнулась. Десять дней назад на связь с Валентиной через соцсети вышел человек, который работал вместе с Николаем на одном из «арбайтов» и сообщил, что тот погиб в результате несчастного случая в Сувоне. Чтобы узнать, что произошло, она обратилась в консульский отдел Генконсульства РФ в Южной Корее. В ответном письме ей подтвердили информацию о гибели брата:

«По информации полиции города Сувона провинции Кенги, Николай Сальник прибыл в Республику Корея по безвизовому режиму в качестве туриста для занятия нелегальной трудовой деятельностью. Занимался поденной работой, трудоустраиваясь через местную стихийную “биржу труда”. 12 сентября, устроившись на поденную работу на одной из “бирж”, выполнял работы по гидроизоляции на одном из объектов. Примерно в 16.00 местного времени сорвался с высоты семи метров. Трудовой контракт с работодателем не заключался», — сказано в письме.

С места происшествия Николая доставили в клинику, где ему была оказана медицинская помощь. Но в итоге он все же скончался. Сейчас тело приморца хранится в морге Сувона. Специалисты консульского отдела также отметили, что южнокорейская полиция признаков уголовного правонарушения не обнаружила, а потому уголовное дело возбуждать не стала.

Собрать столько в короткие сроки она не в силах, потому и решила рассказать о своей беде СМИ: женщина надеется, что найдутся неравнодушные люди, которые смогут оказать посильную финансовую помощь. Чтобы связаться с ней для пожертвования, напишите на WhatsApp редакции 8−924−253−22−88.

За содействием в репатриации тела Генконсульство РФ в Южной Корее рекомендовало семье уссурийца обратиться в ближайшее представительство МИД в своем регионе, оно находится во Владивостоке. Руководитель диппредставительства Владимир Коновалов пояснил корреспонденту PrimaMedia, что в данном случае все зависит только от родственников Николая, поскольку трудился он нелегально и прибыл в страну не через турфирму.

— В соответствии с 114-м Федеральным Законом РФ при наступлении страхового случая либо гибели гражданина за рубежом, расходы за лечение/репатриацию тела несет страховая компания или же заинтересованные лица — работодатель либо родственники. Иной схемы по возвращению тел российских граждан, погибших за рубежом, нет.

Коновалов также добавил, что, к сожалению, это не единичный случай, когда приморцы уезжают на нелегальные заработки в соседние государства и погибают.

Напомним, с 2014 года россиянам, которые собираются посетить Республику Корея в туристических, транзитных и частных целях, виза не нужна в течение 60 дней с момента въезда в страну. Более того, у наших соотечественников есть возможность приехать в Корею дополнительно на 30 дней, но общий срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.