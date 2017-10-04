В Самаре погиб молодой водитель иномарки, врезавшийся в дерево
Во вторник, 3 октября, вечером в Самаре произошло ДТП с трагическими последствиями с участием 21-летнего водителя автомобиля «Опель», сообщили в
Во вторник, 3 октября, вечером в Самаре произошло ДТП с трагическими последствиями с участием 21-летнего водителя автомобиля «Опель», сообщили в
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, примерно в 22:00 в районе дома 4 «А» по Ракитовскому шоссе он врезался в дерево, находящееся на обочине по ходу движения. В результате ДТП водитель погиб.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводиться проверка.