Жительница Приангарья отдала аферистам 1,2 млн рублей за лечение сына

В Тайшетском районе 55-летняя местная жительница отдала мошенникам более 1,2 млн рублей, чтобы вылечить сына от алкогольной зависимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

На одном из сайтов жительница Приангарья нашла объявление об услугах института парапсихологии. Позвонив по телефону, женщина узнала, что для лечения нужно пройти несколько сеансов. Потерпевшая взяла несколько кредитов, чтобы оплатить «терапию». В общей сложности аферистам досталось более 1,2 млн рублей.