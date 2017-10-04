По факту инцидента в школе в Чунском районе СКР начал проверку

Инцидент произошел в школе № 90 поселка Чуна. Как установили следователи, восьмиклассник в начале урока истории зашел в класс, в котором не обучался, и решил остаться на чужом уроке. Преподаватель позволил ему находиться в классе при условии, что 16-летний юноша не будет мешать проведению занятия. Однако подросток начал шуметь и из-за этого получил замечание от учителя. Педагог попросил школьника покинуть учебное помещение. Тогда мальчик взял стул и ударил им мужчину по голове. Пострадавшего доставили в больницу.