По факту инцидента в школе в Чунском районе СКР начал проверку
На месте происшествия работают следователи.
На месте происшествия работают следователи.
В Иркутской области следователями начата проверка по факту нанесения школьником телесных повреждений 64-летнему учителю. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в
Инцидент произошел в школе № 90 поселка Чуна. Как установили следователи, восьмиклассник в начале урока истории зашел в класс, в котором не обучался, и решил остаться на чужом уроке. Преподаватель позволил ему находиться в классе при условии, что 16-летний юноша не будет мешать проведению занятия. Однако подросток начал шуметь и