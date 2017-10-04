Лас-вегасский стрелок планировал расстрелять фестиваль «Жизнь прекрасна»

По его словам, в сентябре Пэддок снял жилое помещение в 21-этажном доме Odgen, окна которого выходили на площадку этого фестиваля. Неизвестно, почему он отказался от первоначального плана, но высказывается предположение, что у него могли «сдать нервы».
Издание уточняет, что его источник не вовлечен в процесс расследования, однако его держат в курсе следствия.
2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля
В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.