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04:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Лас-вегасский стрелок планировал расстрелять фестиваль «Жизнь прекрасна»

Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок, вероятно, планировал устроить массовое убийство еще в сентябре на другом музыкальном фестивале «Жизнь прекрасна» (Life Is Beautiful). Об этом пишет издание The Daily Beast со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По его словам, в сентябре Пэддок снял жилое помещение в 21-этажном доме Odgen, окна которого выходили на площадку этого фестиваля. Неизвестно, почему он отказался от первоначального плана, но высказывается предположение, что у него могли «сдать нервы».

Издание уточняет, что его источник не вовлечен в процесс расследования, однако его держат в курсе следствия.

2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.

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