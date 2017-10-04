Солист филармонии Иркутска Михаил Клейн умер во время выступления

Источник: IrkutskMedia.ru

Солист Иркутской областной филармонии, заслуженный артист России Михаил Клейн скончался на 72 году жизни. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. Музыкант умер прямо во время исполнения произведения на рояле в Органном зале. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Справка: КЛЕЙН Михаил окончил Иркутское училище искусств, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Учебу он успешно совмещал с выступлениями в качестве пианиста эстрадно-симфонического оркестра Московского государственного театра эстрады под управлением Олега Шимановского. Работал с известными эстрадными исполнителями, среди которых Бедрос Киркоров, Полад Бюльбюль оглы и другие. Неоднократно гастролировал и записал грампластинку с американским певцом и киноактером Дином Ридом.

С 1972 года — солист Иркутской филармонии. За эти годы Михаил Клейн исполнил с симфоническим оркестром фортепианные концерты Моцарта, Бетховена, Шумана, Брамса, Грига, Прокофьева, Галынина. Сотрудничал со многими известными дирижерами, а также с Камерным оркестром под управлением Л. Касабова.

Кроме сольных выступлений важное место в творческой деятельности Михаила Клейна в течение многих лет занимала работа с организованным им инструментальным трио «Мистер Икс», в репертуаре которого эстрадные и джазовые композиции отечественных и американских композиторов. Михаилу Клейну свойственен высокий профессионализм, чувство стиля и подлинный художественный вкус. Пианист гастролировал в Японии, Китае, Монголии, Германии, Польше, Франции, Бельгии, Люксембурге, Голландии, Республике Кипр, а также в городах России.