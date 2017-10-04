Солист филармонии Иркутска Михаил Клейн умер во время выступления
Музыканту был 71 год.
Музыканту был 71 год.
Солист Иркутской областной филармонии, заслуженный артист России Михаил Клейн скончался на 72 году жизни. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. Музыкант умер прямо во время исполнения произведения на рояле в Органном зале. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Справка: КЛЕЙН Михаил окончил Иркутское училище искусств, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Учебу он успешно совмещал с выступлениями в качестве пианиста
С 1972 года — солист Иркутской филармонии. За эти годы Михаил Клейн исполнил с симфоническим оркестром фортепианные концерты Моцарта, Бетховена, Шумана, Брамса, Грига, Прокофьева, Галынина. Сотрудничал со многими известными дирижерами, а также с Камерным оркестром под управлением Л. Касабова.
Кроме сольных выступлений важное место в творческой деятельности Михаила Клейна в течение многих лет занимала работа с организованным им инструментальным трио «Мистер Икс», в репертуаре которого эстрадные и джазовые композиции отечественных и американских композиторов. Михаилу Клейну свойственен высокий профессионализм, чувство стиля и подлинный художественный вкус. Пианист гастролировал в Японии, Китае, Монголии, Германии, Польше, Франции, Бельгии, Люксембурге, Голландии, Республике Кипр, а также в городах России.
В 1987 году Михаил Леонидович Клейн был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР».