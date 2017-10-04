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04:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Лже-электрик наживался на доверчивых жителях Владивостока

Во Владивостоке задержан лжеэлектрик, подозреваемый в совершении серии мошенничеств, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В дежурной части заявительница рассказала, что у нее похитили деньги. На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили заявительницу и осмотрели место, где произошло возможное хищение средств. Установлено, что злоумышленник попал в квартиру потерпевшей, представившись электриком. Сначала он проверил показатели счетчиков, а затем сообщил женщине, что их необходимо заменить. Мужчина взял у хозяйки квартиры 5 тысяч рублей на покупку новых приборов и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении имущественного преступления сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 33-летнего жителя Владивостока.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания и сознался в четырех аналогичных преступлениях. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет около 16 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Отметим, данная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый помещен под стражу.

Екатерина Брязгунова.

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