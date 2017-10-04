Лже-электрик наживался на доверчивых жителях Владивостока

В дежурной части заявительница рассказала, что у нее похитили деньги. На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили заявительницу и осмотрели место, где произошло возможное хищение средств. Установлено, что злоумышленник попал в квартиру потерпевшей, представившись электриком. Сначала он проверил показатели счетчиков, а затем сообщил женщине, что их необходимо заменить. Мужчина взял у хозяйки квартиры 5 тысяч рублей на покупку новых приборов и скрылся.