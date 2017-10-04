Лже-электрик наживался на доверчивых жителях Владивостока
Во Владивостоке задержан лжеэлектрик, подозреваемый в совершении серии мошенничеств, об этом «Deita. ru» сообщили в
Во Владивостоке задержан лжеэлектрик, подозреваемый в совершении серии мошенничеств, об этом «Deita. ru» сообщили в
В дежурной части заявительница рассказала, что у нее похитили деньги. На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили заявительницу и осмотрели место, где произошло возможное хищение средств. Установлено, что злоумышленник попал в квартиру потерпевшей, представившись электриком. Сначала он проверил показатели счетчиков, а затем сообщил женщине, что их необходимо заменить. Мужчина взял у хозяйки квартиры 5 тысяч рублей на покупку новых приборов и скрылся.
В ходе
В отделе полиции мужчина дал признательные показания и сознался в четырех аналогичных преступлениях. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет около 16 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Отметим, данная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый помещен под стражу.
Екатерина Брязгунова.