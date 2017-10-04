В Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем: ожидаются задержки пассажирских поездов
В результате происшествия люди не пострадали.
В результате происшествия люди не пострадали.
В Ачинском районе Красноярского края с рельсов сошли 4 вагона грузового поезда, в которых перевозили уголь. В результате происшествия люди не пострадали.
Как рассказали в
«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Подняты восстановительные поезда станций “Ачинск” и “Мариинск”. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Информацию о движении поездов можно уточнить по телефону единого