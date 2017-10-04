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04:51 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем: ожидаются задержки пассажирских поездов

В результате происшествия люди не пострадали.

Источник: РИА "Новости"

В Ачинском районе Красноярского края с рельсов сошли 4 вагона грузового поезда, в которых перевозили уголь. В результате происшествия люди не пострадали.

Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, инцидент произошел ночью 4 октября на станции «Ачинск-1», причины случившегося пока не называются.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Подняты восстановительные поезда станций “Ачинск” и “Мариинск”. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Информацию о движении поездов можно уточнить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО “РЖД” 8 800 775 00 00. Отслеживать их местонахождение можно на сайте ОАО “РЖД” во вкладке “Фактическое движение поездов”», — призвали в пресс-службе.

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