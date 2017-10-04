В Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем: ожидаются задержки пассажирских поездов

Источник: РИА "Новости"

В Ачинском районе Красноярского края с рельсов сошли 4 вагона грузового поезда, в которых перевозили уголь. В результате происшествия люди не пострадали.

Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, инцидент произошел ночью 4 октября на станции «Ачинск-1», причины случившегося пока не называются.