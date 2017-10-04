В Кузбассе осудили мошенника, взимавшего «налоги» с пенсионера

Как выяснили правоохранители, в октябре 2016 года обвиняемый решил обмануть 73-летнего соседа, который в силу возраста и состояния здоровья не может в полной мере осознавать характер и значение действий окружающих.

«Он ежемесячно приходил к пожилому человеку в день получения пенсии, представлялся сотрудником налоговой службы и требовал оплатить налог за землю и дороги в сумме четыре тысячи рублей. При этом он говорил, что все платят такой налог ежемесячно. Затем сумма “налога” выросла до 6 и 7 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.

По словам представителя надзорного ведомства, в результате с октября 2016 года по март 2017 года обвиняемый получил обманным путем 29 тысяч рублей, чем причинил пенсионеру значительный материальный ущерб. По данным прокуратуры, потерпевший получал около 11 тысяч рублей пенсии, но отдавал деньги, так как «обвиняемый был очень убедителен».