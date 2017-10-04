За избиение в баре невиновного мужчины кежемских полицейских отправили в колонию
Стражи порядка превысили полномочия, а потом мешали расследованию.
Стражи порядка превысили полномочия, а потом мешали расследованию.
За превышение должностных полномочий двух полицейских из Кежемского района Красноярского края осудили к 7 годам колонии. Напомним, на скамье подсудимых оказались двое оперуполномоченных Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции.
19 января 2015 года в подсобном помещении бара «Премиум» они избили мужчину, который не захотел изобличать другого местного жителя в незаконной рубке леса. Стражи порядка причинили тяжкий вред его здоровью — закрытую
За это против полицейских возбудили уголовное дело, но они стали вмешиваться в деятельность следователя и препятствовать его работе. Так, один из полицейских забрал ноутбуки из кабинета, где проходил обыск, а потом выгонял оттуда следователя.
Старшего оперуполномоченного осудили к 4 годам колонии, а его коллегу — оперуполномоченного — к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, пояснили в ГСУ СК по Красноярскому краю.