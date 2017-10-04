За избиение в баре невиновного мужчины кежемских полицейских отправили в колонию

За превышение должностных полномочий двух полицейских из Кежемского района Красноярского края осудили к 7 годам колонии. Напомним, на скамье подсудимых оказались двое оперуполномоченных Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции.

19 января 2015 года в подсобном помещении бара «Премиум» они избили мужчину, который не захотел изобличать другого местного жителя в незаконной рубке леса. Стражи порядка причинили тяжкий вред его здоровью — закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга.

За это против полицейских возбудили уголовное дело, но они стали вмешиваться в деятельность следователя и препятствовать его работе. Так, один из полицейских забрал ноутбуки из кабинета, где проходил обыск, а потом выгонял оттуда следователя.