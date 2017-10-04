В Хабаровске поймали нечистого на руку жителя Астрахани

Полиция задержала в Хабаровске жителя Астрахани, которого объявили в федеральный розыск за несколько краж. Одну из них он совершил в дальневосточной столице, а две другие — в Приморье. Злоумышленнику удалось скрываться всего на несколько месяцев.

В правоохранительные органы обратился житель Индустриального района Хабаровска и сообщил, что у него украли деньги. Накануне к нему в квартиру приходил приятель, после застолья хозяин квартиры уснул, а гость похитил из шкафа 15 тысяч рублей и сбежал. Стражам порядка удалось задержать 34-летнего жителя Астрахани и доставить его в отдел полиции.

Следователи выяснили, что в начале 2017 года подозреваемый находился в Приморском крае и там тоже решил поживиться. Он угнал транспортное средство и снял деньги с чужой банковской карты, причинив ущерб в размере 350 тысяч рублей. Однако в июле фигурант скрылся от правоохранителей после обвинения в преступлениях, и его объявили в федеральный розыск.