Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Наталья Краско высказалась об интеллекте Собчак
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20Референдум в Каталонии
05:59 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске поймали нечистого на руку жителя Астрахани

Его объявили в федеральный розыск за кражи денег и угон автомобиля.

Полиция задержала в Хабаровске жителя Астрахани, которого объявили в федеральный розыск за несколько краж. Одну из них он совершил в дальневосточной столице, а две другие — в Приморье. Злоумышленнику удалось скрываться всего на несколько месяцев.

В правоохранительные органы обратился житель Индустриального района Хабаровска и сообщил, что у него украли деньги. Накануне к нему в квартиру приходил приятель, после застолья хозяин квартиры уснул, а гость похитил из шкафа 15 тысяч рублей и сбежал. Стражам порядка удалось задержать 34-летнего жителя Астрахани и доставить его в отдел полиции.

Следователи выяснили, что в начале 2017 года подозреваемый находился в Приморском крае и там тоже решил поживиться. Он угнал транспортное средство и снял деньги с чужой банковской карты, причинив ущерб в размере 350 тысяч рублей. Однако в июле фигурант скрылся от правоохранителей после обвинения в преступлениях, и его объявили в федеральный розыск.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России, задержанного решили отправить под арест. Злоумышленнику не привыкать: раньше он уже отбывал наказания в местах лишения свободы — за кражи и мошенничество. На этот раз он вновь стал фигурантом уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мама, не обналичивай: как в Приморье воруют материнский капитал
Да будет свет: энергия вернулась в каждый дом Хабаровского края
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь