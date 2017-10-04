Под Красноярском спасли парня, упавшего в овраг с высоты
Молодой человек получил перелом ноги и попал в больницу.
Молодой человек получил перелом ноги и попал в больницу.
Спасатели эвакуировали парня, пострадавшего при падении с оврага у берега Енисея. Инцидент произошел 3 октября в районе села Овсянка под Красноярском. Подробности рассказали в КГКУ «Спасатель».
По данным специалистов, двое молодых людей гуляли неподалеку от населенного пункта. Парни решили спуститься к воде, но один из них оступился и полетел под мост. В результате 24-летний молодой человек получил перелом нижней трети бедра.
Прибывшие на место спасатели наложили на пострадавшую ногу шину, а затем на жестких носилках донесли парня до кареты «скорой помощи», которая отвезла его в больницу. В каком состоянии молодой человек находится сейчас, не уточняется.