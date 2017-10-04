Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Суд вынес приговор автору видео с убийством Героя России
Авербух высказался о смерти фигуристки Белоусовой
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20Референдум в Каталонии
06:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском спасли парня, упавшего в овраг с высоты

Молодой человек получил перелом ноги и попал в больницу.

Спасатели эвакуировали парня, пострадавшего при падении с оврага у берега Енисея. Инцидент произошел 3 октября в районе села Овсянка под Красноярском. Подробности рассказали в КГКУ «Спасатель».

По данным специалистов, двое молодых людей гуляли неподалеку от населенного пункта. Парни решили спуститься к воде, но один из них оступился и полетел под мост. В результате 24-летний молодой человек получил перелом нижней трети бедра.

Прибывшие на место спасатели наложили на пострадавшую ногу шину, а затем на жестких носилках донесли парня до кареты «скорой помощи», которая отвезла его в больницу. В каком состоянии молодой человек находится сейчас, не уточняется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Алтайский губернатор прокомментировал слухи об отставке
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь