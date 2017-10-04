Под Красноярском спасли парня, упавшего в овраг с высоты

Спасатели эвакуировали парня, пострадавшего при падении с оврага у берега Енисея. Инцидент произошел 3 октября в районе села Овсянка под Красноярском. Подробности рассказали в КГКУ «Спасатель».

По данным специалистов, двое молодых людей гуляли неподалеку от населенного пункта. Парни решили спуститься к воде, но один из них оступился и полетел под мост. В результате 24-летний молодой человек получил перелом нижней трети бедра.