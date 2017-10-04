Иркутянин воровал батареи в новостройках из квартир в черновой отделке

Как 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда города, в мае прошлого года 32-летний ранее судимый мужчина в вечернее время проникал в квартиры с черновой отделкой в одной из новостроек Октябрьского района Иркутска. С помощью шуруповерта и отвертки он взламывал личинку замка входной двери, проникал в квартиру и снимал разводным ключом радиаторы отопления с терморегуляторами и регулировочными клапанами. После чего, вызвав таксиста, погружал все похищенное в автомобиль и увозил в гараж. Таксисту он говорил, что является прорабом, а радиаторы списаны. Таким образом он совершил четыре кражи. Общий размер ущерба, причиненного в результате его преступных преступлений, составил более 200 тыс. рублей.