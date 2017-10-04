Иркутянин воровал батареи в новостройках из квартир в черновой отделке
Мужчина воровал радиаторы отопления в одной из новостроек Иркутска.
Мужчина воровал радиаторы отопления в одной из новостроек Иркутска.
Как 3 октября 2017 года сообщила
Подсудимый в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признал частично, ссылаясь на то, что действительно совершал хищение батарей из квартир в Иркутске, однако вместе с таксистом вывозил в гараж, при этом радиаторы продавал отцу таксиста по 100 рублей за секцию. Суд отнесся критически к его показаниям, поскольку они полностью были опровергнуты показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.
Приговором Октябрьского районного суда Иркутска действия подсудимого квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.