Грипп может прийти в Хабаровский край раньше на два месяца

— Вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют всем. Но есть категория людей, которым сделать прививку необходимо. К ним относятся работники сферы торговли, ЖКХ, медики, дети, студенты, беременные, пенсионеры, — продолжает Татьяна Захарова. — Быть к себе особенно внимательным нужно людям с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, чтобы избежать осложнений. Последствия перенесённого заболевания могут повлиять на сердце, слух, центральную нервную систему, грипп вызывает пневмонию, бронхиты. Когда человек прививается, он себя защищает. Болезнь даже если и случится, то будет протекать в лёгкой форме и без осложнений. Единственной причиной отказа от прививки могут стать только противопоказания, например, аллергия на куриный белок. Многие сейчас довольно критически относятся к вакцинации. В этом случае, прививку, конечно, можно и не делать, но тогда ответственность за последствия от гриппа полностью ложатся на плечи самих пациентов.

— Учёные провели исследование, которое показало, что риск получить осложнение от вакцинации мизерный, по сравнению с риском заболеть. За 10 лет вакцинация позволила предотвратить 103 млн заболеваний и это только в США, — отметила Татьяна Захарова. Кстати, сделать прививку от гриппа бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. Также лечебные учреждения принимают заявки от организаций и предприятий на вакцинацию сотрудников.



Купить вакцину придется, если человек пропустил сроки прививки, или период бесплатной вакцинации закончился. Импортный препарат от гриппа «инфлювак» стоит 329 рублей 80 копеек, рассказала директор Хабаровской государственной аптеки № 84 Любовь Заморочко. Бесплатной отечественной вакцины должно хватить, чтобы сделать прививку всем желающим, уточняли ранее в региональном Минздраве.



Напомним, в этом году в Россию могут прийти сразу 4 варианта вируса гриппа, в том числе новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа.