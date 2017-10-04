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06:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Грипп может прийти в Хабаровский край раньше на два месяца

Специалисты ожидают два опасных штамма вируса.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае вирус гриппа ожидают в декабре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В этом году по прогнозам экспертов Роспотребнадзора придут три штамма, два из них довольно опасные — свиной и гонконгский.

 — Россиянам эти вирусы уже знакомы, и они знают, что при ослабленном иммунитете эти виды гриппа могут перейти в тяжёлую форму пневмонии, — сказала консультант отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Захарова. — В группу наиболее подверженных осложнениям попали люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременные и дети. Вакцина, которую колют жителям Хабаровского края, отечественного производства. Она содержит все три штамма гриппа, которые ожидаются в этом сезоне, и средство, повышающее общий иммунитет организма.

По словам медика, отечественная вакцина хорошо себя зарекомендовала. В прошлом году не было серьёзного всплеска заболеваемости гриппом и тем более эпидемии.

Обычный сезон для гриппа — январь и февраль, но на этот раз болезнь может прийти раньше графика. Поэтому жителям края советуют не затягивать с вакцинацией, которая продлится до конца октября. Чтобы сформировался стойкий иммунитет, должно пройти две недели.

 — Вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют всем. Но есть категория людей, которым сделать прививку необходимо. К ним относятся работники сферы торговли, ЖКХ, медики, дети, студенты, беременные, пенсионеры, — продолжает Татьяна Захарова. — Быть к себе особенно внимательным нужно людям с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, чтобы избежать осложнений. Последствия перенесённого заболевания могут повлиять на сердце, слух, центральную нервную систему, грипп вызывает пневмонию, бронхиты. Когда человек прививается, он себя защищает. Болезнь даже если и случится, то будет протекать в лёгкой форме и без осложнений. Единственной причиной отказа от прививки могут стать только противопоказания, например, аллергия на куриный белок. Многие сейчас довольно критически относятся к вакцинации. В этом случае, прививку, конечно, можно и не делать, но тогда ответственность за последствия от гриппа полностью ложатся на плечи самих пациентов.
— Учёные провели исследование, которое показало, что риск получить осложнение от вакцинации мизерный, по сравнению с риском заболеть. За 10 лет вакцинация позволила предотвратить 103 млн заболеваний и это только в США, — отметила Татьяна Захарова. Кстати, сделать прививку от гриппа бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. Также лечебные учреждения принимают заявки от организаций и предприятий на вакцинацию сотрудников.

Купить вакцину придется, если человек пропустил сроки прививки, или период бесплатной вакцинации закончился. Импортный препарат от гриппа «инфлювак» стоит 329 рублей 80 копеек, рассказала директор Хабаровской государственной аптеки № 84 Любовь Заморочко. Бесплатной отечественной вакцины должно хватить, чтобы сделать прививку всем желающим, уточняли ранее в региональном Минздраве.

Напомним, в этом году в Россию могут прийти сразу 4 варианта вируса гриппа, в том числе новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа.

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