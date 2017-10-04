При взрыве в речном порту Омска пострадали два человека
НОВОСИБИРСК, 4 окт — РИА Новости. Два человека пострадали в ночь на среду при взрыве паров топлива и последующем пожаре на буксире в речном порту города Омска, сообщает
НОВОСИБИРСК, 4 окт — РИА Новости. Два человека пострадали в ночь на среду при взрыве паров топлива и последующем пожаре на буксире в речном порту города Омска, сообщает
«По предварительной информации, 4 октября 2017 года около 01.20 местного времени (22.20 3 октября мск) в речном порту Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211 (буксир) в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали
Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.