При взрыве в речном порту Омска пострадали два человека

«По предварительной информации, 4 октября 2017 года около 01.20 местного времени (22.20 3 октября мск) в речном порту Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211 (буксир) в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали капитан-механик, который от госпитализации отказался, а также моторист, который был госпитализирован с ушибами. Пожар был ликвидирован чуть более чем через час после возникновения.