Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Власти предложили новые праздничные дни вместо четырех январских
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
"Я грандиозно женился": Константин Меладзе о Вере Брежневой
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
07:24 (мск), источник: РИА Новости

При взрыве в речном порту Омска пострадали два человека

НОВОСИБИРСК, 4 окт — РИА Новости. Два человека пострадали в ночь на среду при взрыве паров топлива и последующем пожаре на буксире в речном порту города Омска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительной информации, 4 октября 2017 года около 01.20 местного времени (22.20 3 октября мск) в речном порту Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211 (буксир) в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали капитан-механик, который от госпитализации отказался, а также моторист, который был госпитализирован с ушибами. Пожар был ликвидирован чуть более чем через час после возникновения.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 При взрыве в речном порту Омска пострадали два человека
В Омске начался новый конкурс по выборам мэра
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь