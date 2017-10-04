В речном порту Омска прогремел взрыв: есть пострадавшие
Один из пострадавших доставлен в больницу.
Один из пострадавших доставлен в больницу.
Взрыв прогремел в речном порту Омска 4 октября, сообщила старший помощник
«По предварительной информации 04 октября 2017 года около 01−20 (время местное) в речном порту г. Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211 в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения», — говорится в сообщении.
По данным транспортной прокуратуры, в результате ЧП пострадали два человека —
Как сообщает Горбунова, пожар к настоящему моменту ликвидирован. По факту ЧП Омская транспортная прокуратура начала проверку.