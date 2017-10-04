Ночью в Речном порту Омска загорелось судно
Транспортная прокуратура уже начала проверку.
Транспортная прокуратура уже начала проверку.
Сегодня ночью, 4 октября, в Речном порту загорелся корабль, стоящий на Иртыше. Пожару предшествовал громкий хлопок, разбудивший и напугавший местных жителей.
Судно загорелось в 1:20 во время заправки топливом в машинном отделении РТ-211. Как сообщает транспортная прокуратура, произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения. К моменту приезда 33 пожарных и 6 автомобилей, вовсю полыхали ходовая рубка и машинное отделение.
В результате пожара пострадали 2 человека:
Омская транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара, сейчас выясняются обстоятельства ЧП.