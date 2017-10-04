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06:49 (мск), источник: Om1.ru

Ночью в Речном порту Омска загорелось судно

Транспортная прокуратура уже начала проверку.

Сегодня ночью, 4 октября, в Речном порту загорелся корабль, стоящий на Иртыше. Пожару предшествовал громкий хлопок, разбудивший и напугавший местных жителей.

Судно загорелось в 1:20 во время заправки топливом в машинном отделении РТ-211. Как сообщает транспортная прокуратура, произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения. К моменту приезда 33 пожарных и 6 автомобилей, вовсю полыхали ходовая рубка и машинное отделение.

В результате пожара пострадали 2 человека: капитан-механик, который отказался от госпитализации, и моторист, его госпитализировали с ушибами.

Омская транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара, сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

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