В Красноярском крае проводят проверку по факту схода вагонов с углем

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае проводят доследственную проверку после схода четырех вагонов с углем на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Ранее Красноярская железная дорога сообщила, что ночью на стрелочном переводе станции Ачинск-1 произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. В результате никто не пострадал, поврежден железнодорожный путь, задержаны четыре пассажирских поезда. На месте идут восстановительные работы.