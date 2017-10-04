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06:53 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае проводят проверку по факту схода вагонов с углем

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае проводят доследственную проверку после схода четырех вагонов с углем на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае проводят доследственную проверку после схода четырех вагонов с углем на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Ранее Красноярская железная дорога сообщила, что ночью на стрелочном переводе станции Ачинск-1 произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. В результате никто не пострадал, поврежден железнодорожный путь, задержаны четыре пассажирских поезда. На месте идут восстановительные работы.

«По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб, а также все обстоятельства произошедшего. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия,» — говорится в сообщении.

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