В Верхней Пышме из-за гололеда большегруз снес три машины и человека

В аварии на Успенском проспекте в Верхней Пышме пострадал мужчина, который после ДТП с участием трех машин пытался остановить транспорт, но сам попал под грузовой автомобиль МАЗ. Причиной происшествия стал гололед, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Авария произошла в ночь на среду, 4 октября. Обычная авария трех автомобилей обратилась в серьезное ДТП с участием четвертого автомобиля — большегруза МАЗ.

Изначально на Успенском проспекте в Верхней Пышме столкнулось три автомобиля. Ford Focus врезался в ВАЗ-2107, а в них «вписался» другой Ford. Один из автомобилистов вышел на проезжую часть, чтобы остановить двигающийся транспорт. Но в этот момент по проспекту ехал МАЗ.