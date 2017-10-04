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07:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Верхней Пышме из-за гололеда большегруз снес три машины и человека

Мужчина получил рваные раны и был доставлен в больницу.

В аварии на Успенском проспекте в Верхней Пышме пострадал мужчина, который после ДТП с участием трех машин пытался остановить транспорт, но сам попал под грузовой автомобиль МАЗ. Причиной происшествия стал гололед, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Авария произошла в ночь на среду, 4 октября. Обычная авария трех автомобилей обратилась в серьезное ДТП с участием четвертого автомобиля — большегруза МАЗ.

Изначально на Успенском проспекте в Верхней Пышме столкнулось три автомобиля. Ford Focus врезался в ВАЗ-2107, а в них «вписался» другой Ford. Один из автомобилистов вышел на проезжую часть, чтобы остановить двигающийся транспорт. Но в этот момент по проспекту ехал МАЗ.

Водитель большегруза стал «оттормаживаться», чтобы остановиться на призыв, но из-за гололедной ситуации на дороге машину понесло на участников ДТП. В результате грузовик сбил все три машины и «голосовавшего» водителя. Мужчина получил рваные раны и в настоящий момент доставлен в местную больницу.

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