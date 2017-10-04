15 000 цыплят украли у предпринимателя из Карасука

Похитители отключали систему видеонаблюдения и из инкубаторных шкафов похищали суточных утят, гусят и цыплят. За это время предприниматель потерпел убытки в миллион 327 тысяч рублей. К тому же, он периодически премировал проворовавшихся сотрудников и бесплатно делился с ними птицей.

Как отметили VN.ru в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области, судебный пристав-исполнитель, исполняя решение суда, арестовал автомобиль одного из должников, который за данное преступление был условно осужден на четыре года. Его машину оценили в 300 тысяч. Однако когда любитель поживиться за чужой счет узнал, по какой цене транспортное средство пойдет с молотка, то сразу же нашел денежные средства для погашения задолженности в полном объеме. Преступники, совершившие кражу цыплят, полностью погасили ущерб предпринимателю-работодателю.