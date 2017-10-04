Близ Алматы произошли два землетрясения
Подземные толчки были зафиксированы в Панфиловском и Каратальском районах Алматинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Подземные толчки были зафиксированы в Панфиловском и Каратальском районах Алматинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК 3 октября в 10 час 51 мин 25 сек зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого расположен в 222 км на север от Алматы в Панфиловском районе.
«Энергетический класс землетрясения составил 8.3. Магнитуда — MPV 4.1. Глубина ― 0 км», — отмечается в сообщении КЧС.
Между тем 4 октября в 00 час 51 мин 25 сек зарегистрировано еще землетрясение магнитудой 4.6, эпицентр которого расположен в 228 км на север от Алматы в Каратальском районе.
В обоих случаях сведений об ощутимости нет.