Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Нарколог рассказал о собственной наркозависимости: история пациента
Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
"Я грандиозно женился": Константин Меладзе о Вере Брежневой
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
07:37 (мск), источник: Newtimes.kz

Близ Алматы произошли два землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы в Панфиловском и Каратальском районах Алматинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.

Источник: Newtimes.kz

Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК 3 октября в 10 час 51 мин 25 сек зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого расположен в 222 км на север от Алматы в Панфиловском районе.

«Энергетический класс землетрясения составил 8.3. Магнитуда — MPV 4.1. Глубина ― 0 км», — отмечается в сообщении КЧС.

Между тем 4 октября в 00 час 51 мин 25 сек зарегистрировано еще землетрясение магнитудой 4.6, эпицентр которого расположен в 228 км на север от Алматы в Каратальском районе.

В обоих случаях сведений об ощутимости нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Близ Алматы произошли два землетрясения
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь