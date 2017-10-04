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10:44 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На станции метро «Комсомольская» начали работать мобильные кассиры

У них можно купить билет на одну поездку без очереди.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичной подземке расширили штат мобильных кассиров. Теперь в течение всего дня они дежурят в вестибюле станции «Комсомольская» Кольцевой линии и в часы пик — Сокольнической.

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У таких кассиров можно приобрести билет на одну поездку. Сотрудники также помогают пассажирам при пользовании автоматами по продаже билетов и готовы подсказать, какой тариф будет самым выгодным.

Оплатить билет у мобильного кассира можно только банковской картой.

Терминалы принимают карты всех крупных платежных систем, в том числе «Мира». Пассажирам доступна и бесконтактная оплата при помощи мобильного телефона, наручных часов или браслета.

Ранее мобильные кассиры работали только на «Савеловской», «Чкаловской», «Тушинской» и «Щелковской». Проект был признан успешным, и до конца года дополнительные сотрудники появятся еще в нескольких вестибюлях. Их список пока находится в разработке.

За час мобильный кассир продает почти 140 билетов. Это позволяет сократить очереди примерно на 10 процентов и сэкономить время пассажиров.

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