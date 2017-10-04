Шесть человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Акмолинской области
Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информацию о трагедии подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Столкновение двух легковых автомобилей произошло 3 октября вечером на автодороге Алматы — Екатеринбург в районе села Новомариновка.
По данным КЧС, в результате ДТП погибли шесть человек, из них один ребенок. Госпитализированы три человека, из них один ребенок. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.
В ликвидации ДТП задействованы силы ДЧС Акмолинской области и районного отдела внутренних дел.