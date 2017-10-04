Предполагаемого виновника автокатастрофы оправдали в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Родственники хабаровчанина, погибшего в автокатастрофе, добиваются пересмотра судебного решения по делу предполагаемого виновника происшествия. Хабаровский краевой суд оправдал водителя «Тойоты Камри», вину которого доказывали следователи, сообщает портал «Губерния».

Столкновение двух «Тойот» — «Камри» и «Короллы» — произошло в апреле прошлого года на улице Павла Морозова. Водитель «Короллы», 28-летний Денис Лазарюк, скончался через несколько минут после ДТП.

Шофер «Тойоты Камри» стал фигурантом уголовного дела. Весной в Индустриальном районном суде его приговорили к четырем годам колонии. Решающим стали заключения двух экспертиз, согласно которым водитель «Камри» мчался по улице Павла Морозова со скоростью не менее 125 километров в час.

«Потерпевшая сторона считает, что если бы водитель автомобиля “Тойота Камри” двигался со скоростью 60 километров в час, ДТП как такового не произошло бы: когда водитель автомобиля “Тойота Королла” начал поворот налево, “Камри” находился на расстоянии примерно 80 метров от места столкновения. То есть автомобили просто бы разъехались», — прокомментировал представитель потерпевших Сергей Хориашвили.

Осужденный обжаловал приговор в Хабаровском краевом суде, и его оправдали. Основанием стало то, что потерпевший нарушал правила дорожного движения. Поворачивая налево, он должен был пропустить все встречные иномарки.

Семья Дениса Лазарюка с этим решением не согласна и собирается его обжаловать.