Предполагаемого виновника автокатастрофы оправдали в Хабаровске
Мужчина подал апелляцию в краевой суд и выиграл дело; семья погибшего намерена добиться пересмотра решения.
Мужчина подал апелляцию в краевой суд и выиграл дело; семья погибшего намерена добиться пересмотра решения.
Родственники хабаровчанина, погибшего в автокатастрофе, добиваются пересмотра судебного решения по делу предполагаемого виновника происшествия. Хабаровский краевой суд оправдал водителя «Тойоты Камри», вину которого доказывали следователи, сообщает портал «Губерния».
Столкновение двух «Тойот» — «Камри» и «Короллы» — произошло в апреле прошлого года на улице Павла Морозова. Водитель «Короллы», 28-летний Денис Лазарюк, скончался через несколько минут после ДТП.
Шофер «Тойоты Камри» стал фигурантом уголовного дела. Весной в Индустриальном районном суде его приговорили к четырем годам колонии. Решающим стали заключения двух экспертиз, согласно которым водитель «Камри» мчался по улице Павла Морозова со скоростью не менее 125 километров в час.
«Потерпевшая сторона считает, что если бы водитель автомобиля “Тойота Камри” двигался со скоростью 60 километров в час, ДТП как такового не произошло бы: когда водитель автомобиля “Тойота Королла” начал поворот налево, “Камри” находился на расстоянии примерно 80 метров от места столкновения. То есть автомобили просто бы разъехались», — прокомментировал представитель потерпевших Сергей Хориашвили.
Осужденный обжаловал приговор в Хабаровском краевом суде, и его оправдали. Основанием стало то, что потерпевший нарушал правила дорожного движения. Поворачивая налево, он должен был пропустить все встречные иномарки.
Семья Дениса Лазарюка с этим решением не согласна и собирается его обжаловать.
«Всем известно, что автомобиль является средством повышенной опасности. В данном случае, когда скорость [водителя «Камри"] была равна 130 километрам в час в черте города, это чистой воды убийство. А убийца должен сидеть в тюрьме. Мы этого добьемся. Непонятно, почему была отмена приговора, и очень странно, что судья краевого суда не увидел