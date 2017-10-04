Выпускница автошколы перепутала газ с тормозом у «Быстронома»

Столкновение произошло вечером 3 октября на парковке супермаркета «Быстроном» по адресу Никитина, 114. Недавно получившая права девушка-водитель перепутала газ и тормоз, в результате оплошности автоледи въехала в стоящую на парковке «Мазду», причинив авто незначительные повреждения. Водитель «Мазды» в момент аварии отошел в магазин, а, вернувшись, увидел помятый бампер своего автомобиля. В результате разборов незадачливая водитель свою вину признала.

ДТП, виновницами которых являются начинающие представительницы прекрасного пола, запутавшиеся в педалях, иногда встречаются в Новосибирске. Так, 22 сентября девушка за рулем Nissan Sunny при выезде с парковки перепутала педали и вместо того, чтобы двигаться назад, поехала вперед. В результате нелепой ошибки пострадали автомобили Subaru Legacy и Ford Focus. По словам автоледи, она и сама не поняла, как это произошло.

Другое происшествие с участием новоявленной автоледи, случившееся в августе, закончилось разбитым подменным «Ягуаром» и случайно оказавшейся рядом «Хондой».

Девушка, сдавшая свой автомобиль на ТО, получила взамен Jaguar XF и тут же, перепутав педали газа и тормоза, вылетела на бордюр, протаранив стоящую у обочины Honda Accord. К счастью, оба водителя не пострадали, а вот автомобили получили значительные повреждения.