В Якутии около 69 тысяч человек остались без электроэнергии
ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Около 69 тысяч потребителей трех районов Якутии в среду остались без электроснабжения
ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Около 69 тысяч потребителей трех районов Якутии в среду остались без электроснабжения
Отмечается, что 4 октября в 3.33 мск действием защит отключилась ВЛ 110 кВ «Сунтар — Вилюйск» (ДЗО ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» — ПАО «Якутскэнерго») с неуспешным автоматическим повторным включением. Обесточены семь подстанций 110 кВ.
«Без электроснабжения остались бытовые потребители Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов — около 69 тысяч человек; предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей — 33 МВт. Ведутся