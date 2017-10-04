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07:55 (мск), источник: РИА Новости

В Якутии около 69 тысяч человек остались без электроэнергии

ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Около 69 тысяч потребителей трех районов Якутии в среду остались без электроснабжения из-за отключения линии высокого напряжения 110 кВ «Сунтар — Вилюйск», сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Отмечается, что 4 октября в 3.33 мск действием защит отключилась ВЛ 110 кВ «Сунтар — Вилюйск» (ДЗО ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро» — ПАО «Якутскэнерго») с неуспешным автоматическим повторным включением. Обесточены семь подстанций 110 кВ.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов — около 69 тысяч человек; предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей — 33 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы» — сообщается на сайте.

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