Фотоотчет: масштабные поиски бесследно пропавшего мужчины ведут в Хабаровском крае
К нелегкой работе подключились полиция, МЧС и волонтеры.
К нелегкой работе подключились полиция, МЧС и волонтеры.
Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.
Сорокалетнего мужчину, таинственным образом пропавшего в Хабаровском крае более двух месяцев назад, продолжают искать его родные, полиция и волонтеры. О промежуточных результатах масштабная поисковая операция с участием региональных и столичных специалистов, корр. ИА AmurMedia рассказал руководитель
Напомним, связь с 40-летним Константином Батовым оборвалась более двух месяцев назад: 23 июля 2017 года на станции Литовко в Амурском районе Хабаровского края мужчина сошел с поезда, и больше его никто не видел. На прошлой неделе региональный
— На сегодняшний день можно подвести
Как уточнил собеседник, было отработано взаимодействие между полицией, волонтерами, МЧС. Прочем, к масштабной операции подключились как специалисты из Хабаровска, Амурска,
— В ходе поисков, мы закрыли две версии, которые у нас были. Осталось отработать третью. Кроме того, сейчас готовимся к третьему этапу поисков. Людей будет задействовано уже меньше, упор сделаем в основном на технические средства. Это объезд всех близлежащих населенных пунктов в радиусе 200 км, лесхозов, лесных делян, совсем маленьких поселков. Сейчас все упирается в спецтехнику. Будем искать внедорожник, который сможет пройти по бездорожью. Там есть места где на простой машине не проедешь. Вот как найдем подходящий транспорт, так и отправимся, — поделился планами Сергей Савельев.