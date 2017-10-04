Фотоотчет: масштабные поиски бесследно пропавшего мужчины ведут в Хабаровском крае

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Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.

Сорокалетнего мужчину, таинственным образом пропавшего в Хабаровском крае более двух месяцев назад, продолжают искать его родные, полиция и волонтеры. О промежуточных результатах масштабная поисковая операция с участием региональных и столичных специалистов, корр. ИА AmurMedia рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

Напомним, связь с 40-летним Константином Батовым оборвалась более двух месяцев назад: 23 июля 2017 года на станции Литовко в Амурском районе Хабаровского края мужчина сошел с поезда, и больше его никто не видел. На прошлой неделе региональный поисково-спасательный отряд совместно с полицией, МЧС и добровольцами выехали на место для проведения полномасштабных поисков пропавшего человека.

— На сегодняшний день можно подвести какие-то итоге только первого этапа поисков на местности, а это несколько дней упорной и нелегкой работы. На карте с GPS-трекера хорошо виден маршрут, пройденный нами, как пешком, так и на специально арендованном транспорте. Это именно гравийная дорога, по которой предположительно мог пойти пешком пропавший мужчина. Плюс от дороги мы брали в одну и другую сторону по 500 метров. Прочесали все лесные тропинки, по которым мог пройти горожанин. Опросили местных жителей, охотников, отработали полученную от них информацию. Работали также по биллингу, то есть прочесали направления, где были последние точки выхода телефона на связь, — рассказал Сергей Савельев.

Как уточнил собеседник, было отработано взаимодействие между полицией, волонтерами, МЧС. Прочем, к масштабной операции подключились как специалисты из Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, так и представитель из Москвы.

— В ходе поисков, мы закрыли две версии, которые у нас были. Осталось отработать третью. Кроме того, сейчас готовимся к третьему этапу поисков. Людей будет задействовано уже меньше, упор сделаем в основном на технические средства. Это объезд всех близлежащих населенных пунктов в радиусе 200 км, лесхозов, лесных делян, совсем маленьких поселков. Сейчас все упирается в спецтехнику. Будем искать внедорожник, который сможет пройти по бездорожью. Там есть места где на простой машине не проедешь. Вот как найдем подходящий транспорт, так и отправимся, — поделился планами Сергей Савельев.