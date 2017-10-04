Кроме золотых рук, у него были золотые мозги — коллега погибшего врача Патсаева
Погибший при крушении самолёта
Погибший при крушении самолёта
Наставник погибшего профессора, врача
«Наш центр потрясён потерей. Я учитель его, он был моим учеником, защищал кандидатскую под моим руководством. Он был очень хорошим человеком, помимо того, что был высокого класса специалистом. Всегда с вниманием и заботой относился к своим родителям. Он был прекрасным отцом. У него двое детей. Просто ужасно жалко, что в таким цветущем возрасте мы теряем своих коллег», — рассказала она в интервью журналистам.
По её словам, погибший Талгат Патсаев проходил свой трудовой путь с самого начала в этом научном центре.
«Казахстанская медицина понесла большую утрату, врачи погибли, выполняя свой гражданский долг. Они летели для оказания помощи женщине, которая находилась на грани смерти в
Нагима Мамедалиева отметила, что Талгат Патсаев не раз летал санавиацией для оказания медпомощи.
«Он очень грамотный специалист, оказывающий высоко специализированную помощь. Неоднократно он ездил по линии санавиации для оказания экстренной помощи женщинам, находящимся в критическом состоянии. Был куратором Мангистауской,
Другая коллега Талгата Патсаева отметила, что, «кроме золотых рук, у него были золотые мозги, а такое сочетание встречается нечасто».