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08:13 (мск), источник: Informburo.kz

Кроме золотых рук, у него были золотые мозги — коллега погибшего врача Патсаева

Погибший при крушении самолёта акушер-гинеколог Талгат Патсаев много раз вылетал санавиацией к роженицам в тяжёлом состоянии и спасал их.

Источник: Informburo.kz

Наставник погибшего профессора, врача акушера-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгата Патсаева, главный научный сотрудник центра Нагима Мамедалиева рассказала о своём коллеге.

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«Наш центр потрясён потерей. Я учитель его, он был моим учеником, защищал кандидатскую под моим руководством. Он был очень хорошим человеком, помимо того, что был высокого класса специалистом. Всегда с вниманием и заботой относился к своим родителям. Он был прекрасным отцом. У него двое детей. Просто ужасно жалко, что в таким цветущем возрасте мы теряем своих коллег», — рассказала она в интервью журналистам.

По её словам, погибший Талгат Патсаев проходил свой трудовой путь с самого начала в этом научном центре.

«Казахстанская медицина понесла большую утрату, врачи погибли, выполняя свой гражданский долг. Они летели для оказания помощи женщине, которая находилась на грани смерти в Южно-Казахстанской области», — сказала коллега погибших врачей.

Нагима Мамедалиева отметила, что Талгат Патсаев не раз летал санавиацией для оказания медпомощи.

«Он очень грамотный специалист, оказывающий высоко специализированную помощь. Неоднократно он ездил по линии санавиации для оказания экстренной помощи женщинам, находящимся в критическом состоянии. Был куратором Мангистауской, Южно-Казахстанской областей, где наблюдается именно высокий показатель смертности, где часто бывают сложные ситуации», — сообщила она.

Другая коллега Талгата Патсаева отметила, что, «кроме золотых рук, у него были золотые мозги, а такое сочетание встречается нечасто».

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