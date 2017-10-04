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08:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В центре Уфы столкнулись на скорости две иномарки

Авария случилась накануне на перекрестке Карла Маркса — Заки Валиди накануне ближе к полуночи.

Об этом сообщается в группе «БашДТП» в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель Mazda двигался по улице Карла Маркса. По предварительной информации, один из участников ДТП проехал на «красный» на довольно высокой скорости. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

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