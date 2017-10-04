В центре Уфы столкнулись на скорости две иномарки

Об этом сообщается в группе «БашДТП» в соцсетях.



По словам очевидцев, водитель Mazda двигался по улице Карла Маркса. По предварительной информации, один из участников ДТП проехал на «красный» на довольно высокой скорости. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.