В Узбекистане пресекли бизнес по отправке девушек в секс-рабство

Источник: Sputnik

В ходе судебного заседания было установлено, что 20-летняя жительница Маргилана Ферузахон Муминова в сговоре с 25-летней жительницей Ферганы Мохигул Муллажоновой занимались торговлей людьми, и, в частности, вывозом за границу девушек, которых продавали для занятия проституцией.

«Муминова и Муллажонова в апреле текущего года незаконным путем вывезли гражданку М. С. из Узбекистана сначала в Алма-Ату, а потом в Таиланд. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступниц с поличным при отправке очередной девушки за границу», — отметил представитель судебной инстанции.

Следует отметить, что Ферузахон Муминова уже была осуждена в 2016 году по статье 223 (Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан). Тогда ей удалось избежать наказания согласно акту амнистии.

Во время суда Муминова полностью призналась в своих противоправных деяниях и отметила, что ранее выезжала в Таиланд, где ее принудила к занятию проституцией жительница Самарканда С. Меликова. Спустя некоторое время девушка смогла сбежать от преступников и вернуться в Узбекистан.

Однако позже ей стали поступать неоднократные угрозы С. Меликовой посредством SMS-сообщений о возмещении потраченных на нее 8 тысяч долларов или направлении взамен девушек для проституции. В этих целях Муминова в сговоре с Мулажановой направили в Таиланд гражданку М. С. и намеривались переправить гражданку Н. М.