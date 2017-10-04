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08:48 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане пресекли бизнес по отправке девушек в секс-рабство

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Ферганский городской суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении двух гражданок Узбекистана, обвиняемых в причастности к торговле людьми, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

В ходе судебного заседания было установлено, что 20-летняя жительница Маргилана Ферузахон Муминова в сговоре с 25-летней жительницей Ферганы Мохигул Муллажоновой занимались торговлей людьми, и, в частности, вывозом за границу девушек, которых продавали для занятия проституцией.

«Муминова и Муллажонова в апреле текущего года незаконным путем вывезли гражданку М. С. из Узбекистана сначала в Алма-Ату, а потом в Таиланд. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступниц с поличным при отправке очередной девушки за границу», — отметил представитель судебной инстанции.

Следует отметить, что Ферузахон Муминова уже была осуждена в 2016 году по статье 223 (Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан). Тогда ей удалось избежать наказания согласно акту амнистии.

Во время суда Муминова полностью призналась в своих противоправных деяниях и отметила, что ранее выезжала в Таиланд, где ее принудила к занятию проституцией жительница Самарканда С. Меликова. Спустя некоторое время девушка смогла сбежать от преступников и вернуться в Узбекистан.

Однако позже ей стали поступать неоднократные угрозы С. Меликовой посредством SMS-сообщений о возмещении потраченных на нее 8 тысяч долларов или направлении взамен девушек для проституции. В этих целях Муминова в сговоре с Мулажановой направили в Таиланд гражданку М. С. и намеривались переправить гражданку Н. М.

Суд, рассмотрев уголовное дело и признав виновными обеих фигуранток по статье 135 части 3 (Торговля людьми), приговорил Ф. Муминову к 5 годам лишения свободы, а М. Муллажанову — к 3,5 годам.

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