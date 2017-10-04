Школьник выжил после падения из окна пятого этажа на западе Москвы
На западе столицы несовершеннолетний выжил после падения из окна пятого этажа, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в
На западе столицы несовершеннолетний выжил после падения из окна пятого этажа, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в
По данным ведомства, в службу «02» поступила информация о доставлении в больницу москвича 2000 г. рождения. У ученика 11-го класса диагностировали
«Сотрудники полиции выяснили, что эти травмы юноша получил в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома на ул. Нежинская. Сам несовершеннолетний пояснил, что выпал из окна случайно», — сказали в
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.