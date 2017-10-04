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08:43 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Школьник выжил после падения из окна пятого этажа на западе Москвы

На западе столицы несовершеннолетний выжил после падения из окна пятого этажа, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, в службу «02» поступила информация о доставлении в больницу москвича 2000 г. рождения. У ученика 11-го класса диагностировали черепно-мозговую травму, тупую травму живота и ушиб легких.

«Сотрудники полиции выяснили, что эти травмы юноша получил в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома на ул. Нежинская. Сам несовершеннолетний пояснил, что выпал из окна случайно», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

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