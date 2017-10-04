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08:28 (мск), источник: РИА Новости

На трассе Хабаровск-Комсомольск машина опрокинулась в котлован

ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Один человек погиб и два пострадали после опрокидывания автомобиля в котлован на 358-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, где ведется ремонт дороги, сообщает в среду УМВД по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в ночь на среду. Водитель двигался со стороны Хабаровска в Комсомольск. С 26 сентября на 358-м километре трассы ведутся дорожные работы, выставлены предупреждающие знаки.

«Водитель легкового автомобиля не выполнил требования временных знаков и не обеспечил контроль за движением машины. Автомобиль съехал в котлован и опрокинулся. В результате ДТП один пассажир скончался на месте, водитель и второй пассажир госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Госавтоинспекция Комсомольского района призывает автомобилистов к соблюдению мер безопасности при движении в районе 358-го километра автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

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