На трассе Хабаровск-Комсомольск машина опрокинулась в котлован
ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Один человек погиб и два пострадали после опрокидывания автомобиля в котлован на 358-м километре трассы Хабаровск —
ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Один человек погиб и два пострадали после опрокидывания автомобиля в котлован на 358-м километре трассы Хабаровск —
Авария произошла в ночь на среду. Водитель двигался со стороны Хабаровска в Комсомольск. С 26 сентября на 358-м километре трассы ведутся дорожные работы, выставлены предупреждающие знаки.
«Водитель легкового автомобиля не выполнил требования временных знаков и не обеспечил контроль за движением машины. Автомобиль съехал в котлован и опрокинулся. В результате ДТП один пассажир скончался на месте, водитель и второй пассажир госпитализированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Госавтоинспекция Комсомольского района призывает автомобилистов к соблюдению мер безопасности при движении в районе 358-го километра автодороги Хабаровск —