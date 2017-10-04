На трассе Хабаровск-Комсомольск машина опрокинулась в котлован

Авария произошла в ночь на среду. Водитель двигался со стороны Хабаровска в Комсомольск. С 26 сентября на 358-м километре трассы ведутся дорожные работы, выставлены предупреждающие знаки.

«Водитель легкового автомобиля не выполнил требования временных знаков и не обеспечил контроль за движением машины. Автомобиль съехал в котлован и опрокинулся. В результате ДТП один пассажир скончался на месте, водитель и второй пассажир госпитализированы», — говорится в сообщении.