Крушение Ан-28: Компания East Wing фигурировала в деле о задержании замглавы санавиации

13 апреля 2017 года стало известно о задержании заместителя гендиректора Республиканского центра санитарной авиации Мадияра Шалгинбаева. Тогда в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили, что 12 апреля при получении очередной взятки в сумме двух миллионов тенге был задержан Шалгинбаев М. З.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QhIVZ6Cm37Q?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Последний организовал преступную схему по получению взяток на системной основе от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов, куда вовлек подчиненных ему сотрудников предприятия», — сообщалось в распространенном пресс-релизе.

Читайте также Появились фото с места крушения самолета Санавиации под Алматы

На тот момент, по данным антикоррупционного ведомства, размеры получаемых взяток составляли 10 процентов от сумм договоров.

«Всего Шалгинбаев неоднократно получил взятки в особо крупных размерах от руководителей ТОО “Sky Service”, АО “East Wing” и других на общую сумму более 130 тысяч долларов США», — заявляли в Антикоррупционной службе.

Мадияр Шалгинбаев был задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. 5 сентября районный суд № 2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей Мадияру Шалгинбаеву до 13 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Напомним, 3 октября в 19.15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием.