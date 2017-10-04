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08:36 (мск), источник: Tengrinews

Крушение Ан-28: Компания East Wing фигурировала в деле о задержании замглавы санавиации

Компания East Wing, самолет которой потерпел крушение под Алматы, фигурировала в деле о задержании заместителя генерального директора Республиканского центра санитарной авиации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2017 года стало известно о задержании заместителя гендиректора Республиканского центра санитарной авиации Мадияра Шалгинбаева. Тогда в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили, что 12 апреля при получении очередной взятки в сумме двух миллионов тенге был задержан Шалгинбаев М. З.

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«Последний организовал преступную схему по получению взяток на системной основе от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов, куда вовлек подчиненных ему сотрудников предприятия», — сообщалось в распространенном пресс-релизе.

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На тот момент, по данным антикоррупционного ведомства, размеры получаемых взяток составляли 10 процентов от сумм договоров.

«Всего Шалгинбаев неоднократно получил взятки в особо крупных размерах от руководителей ТОО “Sky Service”, АО “East Wing” и других на общую сумму более 130 тысяч долларов США», — заявляли в Антикоррупционной службе.

Мадияр Шалгинбаев был задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. 5 сентября районный суд № 2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей Мадияру Шалгинбаеву до 13 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Напомним, 3 октября в 19.15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием.

На борту находились пять человек, которые погибли. Среди них: командир воздушного судна Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин, авиатехник Бейшибек Ахматбаев, а также профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев.

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