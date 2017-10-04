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08:39 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке перевернулась фура с картофелем

Часть съезда в районе Дальхимпрома оказалась перекрыта.

В среду, 4 октября, днём в приморской столице произошло очередное ДТП с участием большегруза. Водитель Fuso не справился с управлением, в результате чего многотонник завалился на бок, растеряв при падении весь груз. По предварительной информации у грузовика могли отказать тормоза. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», по счастливой случайности в аварии никто не пострадал, на плотности движения это заметно сказалось.

По свидетельствам очевидцев, Mitsubishi Fuso ехал по объездной трассе Седанка — Патрокл — Де-Фриз в направлении острова Русский. В какой-то момент машина начала вилять по трассе и резко ушла в один из поворотов, завалившись на бок. По предположениям автомобилистов у фуры попросту отказали тормоза. К счастью водителя в момент опрокидывания рядом не оказалось автомобилей. Крупногабаритная машина заняла большую часть дороги, а из кузова большегруза на дорогу выпали мешки с картофелем. К месту происшествия сразу подоспели коллеги извозчика для перегрузки урожая в другие авто. Освобождением проезжей части занялся эвакуатор.

Во всех подробностях инцидента предстоит разобраться специалистам. Эксперты дадут оценку действий водителя и выяснят возможные неисправности в работе тяжёлой техники. Тем временем пользователи социальных сетей шутят, что в этом году перевозчики овощей зачастили с сальто на дороге. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в сентябре во Владивостоке большегруз с помидорами перевернулся на малолитражку. В аварии пострадал водитель менее габаритной машины. Автовладельцу, спровоцировавшему ДТП, понадобилась помощь медиков после драки.

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