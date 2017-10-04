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08:55 (мск), источник: УралПолит.ру

​Потолок обрушился в школе в Горном Щите

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября, ИА УралПолит.Ru. Потолок рухнул в столовой школы в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. Данные о пострадавших выясняются.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ об обрушении части потолка в столовой школы № 142 поселка Горный Щит.

«По предварительной информации, накануне, 3 октября 2017 года в помещении столовой произошло частичное обрушение штукатурного слоя потолка. В настоящее время выясняется, получил ли кто-либо из учащихся травму», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит, когда в данном учебном заведении проводился капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.

Также будет установлено, кто из должностных лиц администрации школы является ответственным за надлежащее состояние помещений. Будет дана оценка правомерности приемки школы перед началом нового учебного года.

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