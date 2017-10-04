​Потолок обрушился в школе в Горном Щите

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ об обрушении части потолка в столовой школы № 142 поселка Горный Щит.

«По предварительной информации, накануне, 3 октября 2017 года в помещении столовой произошло частичное обрушение штукатурного слоя потолка. В настоящее время выясняется, получил ли кто-либо из учащихся травму», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит, когда в данном учебном заведении проводился капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.