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08:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В центре Новосибирска загорелось здание

Утром 4 октября улицу Серебренниковская окутало густым дымом, причиной стал пожар в четырёхэтажном здании, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В центре Новосибирска загорелось здание утром 4 октября, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Площадь возгорания составила всего 10 метров. Сильное задымление было вызвано тем, что горели лакокрасочные материалы, которыми обработаны стены помещения.

По словам очевидцев, пожар устроили газосварщики, которые демонтировали вытяжку, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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