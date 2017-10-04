В центре Новосибирска загорелось здание
Утром 4 октября улицу Серебренниковская окутало густым дымом, причиной стал пожар в четырёхэтажном здании, пояснили в
Утром 4 октября улицу Серебренниковская окутало густым дымом, причиной стал пожар в четырёхэтажном здании, пояснили в
В центре Новосибирска загорелось здание утром 4 октября, рассказали в
Площадь возгорания составила всего 10 метров. Сильное задымление было вызвано тем, что горели лакокрасочные материалы, которыми обработаны стены помещения.
По словам очевидцев, пожар устроили газосварщики, которые демонтировали вытяжку, обошлось без пострадавших.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.