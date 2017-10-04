Жительница Сатки била и спаивала несовершеннолетнюю дочь
Приучать девочку к спиртному пенсионерка по инвалидности начала с 15 лет.
Приучать девочку к спиртному пенсионерка по инвалидности начала с 15 лет.
В Сатке (Челябинская область) вынесен приговор женщине, которая систематически била и спаивала собственную несовершеннолетнюю дочь, — приучать девочку к пиву и разбавленному спирту мать начала, когда той было всего 15, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Женщина с августа 2016 года по март 2017 года склоняла дочь 2001 года рождения к систематическому употреблению спиртных напитков, умышленно предлагала ей употреблять пиво, разбавленный спирт, которые она приобретала на собственные деньги. Тем самым мать причинила девочке нравственные и психические страдания и нарушила формирование личности подростка», — рассказала консультант суда Ольга Кочедыкова.
Кроме того, с сентября 2016 года 50-летняя женщина начала бить ребенка. Получая пенсию по инвалидности, мать все деньги тратила на покупку алкоголя, при этом часто забывала девочку покормить,
«Своими деяниями женщина 1966 года рождения грубо нарушила обязанности, возложенные на нее статьей 63 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой родители обязаны воспитывать своих детей, заботится о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, проявила жестокость при обращении с ней, вынуждая ее испытывать чувство голода, преодолевая трудности в быту самостоятельно в несовершеннолетнем возрасте», — рассказали в суде.
Жительница Сатки признана виновной по части 2 статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, родителем) и по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, родителем, на которых возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, с испытательным сроком один год.
Приговор вступил в законную силу.