Жительница Сатки била и спаивала несовершеннолетнюю дочь

В Сатке (Челябинская область) вынесен приговор женщине, которая систематически била и спаивала собственную несовершеннолетнюю дочь, — приучать девочку к пиву и разбавленному спирту мать начала, когда той было всего 15, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

«Женщина с августа 2016 года по март 2017 года склоняла дочь 2001 года рождения к систематическому употреблению спиртных напитков, умышленно предлагала ей употреблять пиво, разбавленный спирт, которые она приобретала на собственные деньги. Тем самым мать причинила девочке нравственные и психические страдания и нарушила формирование личности подростка», — рассказала консультант суда Ольга Кочедыкова.

Кроме того, с сентября 2016 года 50-летняя женщина начала бить ребенка. Получая пенсию по инвалидности, мать все деньги тратила на покупку алкоголя, при этом часто забывала девочку покормить, из-за чего ребенок начал отставать в развитии. Жили они в антисанитарных условиях.

«Своими деяниями женщина 1966 года рождения грубо нарушила обязанности, возложенные на нее статьей 63 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой родители обязаны воспитывать своих детей, заботится о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, проявила жестокость при обращении с ней, вынуждая ее испытывать чувство голода, преодолевая трудности в быту самостоятельно в несовершеннолетнем возрасте», — рассказали в суде.

Жительница Сатки признана виновной по части 2 статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, родителем) и по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, родителем, на которых возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, с испытательным сроком один год.