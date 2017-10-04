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08:58 (мск), источник: Uralpress.ru

Житель Озерска заплатил 11 тысяч рублей за посылку с мусором

Житель Озерска (Челябинская область) заплатил 11 тысяч рублей за посылку, в которой были обрывки бумаги. А покупал он сотовый телефон.

В дежурную часть отдела полиции города Озерска обратился местный житель с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников.

Потерпевший пояснил, что в сети Интернет нашел объявление о продаже сотовых телефонов. Выбрав модель, он оставил заявку на сайте продавца. Вскоре с ним связалась женщина, которая представилась сотрудником компании-продавца и сообщила, что сотовый телефон будет направлен почтой наложенным платежом. Мужчина согласился.

«Вскоре ему пришло уведомление о том, что заказанный товар можно забрать на почте. Придя в почтовое отделение и оплатив посылку в сумме более 11000 рублей, потерпевший обнаружил вместо телефона в коробке обрывки бумаги. Когда мужчина попытался связаться с представителями компании-продавца, никто на связь не вышел», — сообщили в региональном Главке.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО город Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

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