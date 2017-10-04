От взрыва на корабле в Речном порту тряслась мебель в домах омичей
Горожане пишут, что капитан получил заряд осколков в лицо при взрыве котла.
Горожане пишут, что капитан получил заряд осколков в лицо при взрыве котла.
Сегодня во втором часу ночи в Речном порту прозвучал взрыв, после чего загорелся речной тягач 211.
Как заявили в региональной транспортной прокуратуре, пострадали капитан и моторист. По предварительной официальной информации, произошел взрыв паров топлива и пожар в машинном отделении.
Взрыв перепугал ночью омичей, проживающих рядом с Речным портом. В соцсетях горожане рассказали то, что слышали этой ночью. С их слов, взрыв был очень громким.
Наталья Цой:
— Хлопок был сильный, мебель затряслась вся в доме! Я как раз рядом живу. Было ощущение или
Радик Тагиров:
— Я слышал среди ночи хлопок на набережной, аж проснулся. И собаки всюду лаяли от звука.
Пользователь сети Слава Шустов пояснил, что на судне работает его одногруппник и поделился версией случившегося.
Слава Шустов:
— Судя по рассказу кэпа, взорвался топливный котел, мотористы, видимо, проглядели давление, и он взорвался. Капитану вроде в лицо осколки прилетели, у моториста сотрясение, но учитывая, что он был в непосредственной близости к котлу, то как он вообще живой, я удивляюсь.
В транспортной прокуратуре