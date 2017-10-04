В Ростове-на-Дону четырех человек будут судить за нападение на журналиста «Кавказского узла»

Фигурантами дела являются четыре местных жителя, трое из них были участниками запрещенной на территории РФ экстремистской организации Misanthropic Division. По версии следствия, в 2016 году 18-летний юноша вовлек в экстремистскую организацию еще двух местных жителей, разделяющих идеологию праворадикального национализма. В январе 2017 на проспекте Ворошиловском они напали на лидера регионального политического движения «Левый Блок», который был штатным журналистом «Кавказского узла», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.