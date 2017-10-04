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10:21 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону четырех человек будут судить за нападение на журналиста «Кавказского узла»

В Ростове-на-Дону завершили расследование дела о нападении на сотрудника СМИ.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Фигурантами дела являются четыре местных жителя, трое из них были участниками запрещенной на территории РФ экстремистской организации Misanthropic Division. По версии следствия, в 2016 году 18-летний юноша вовлек в экстремистскую организацию еще двух местных жителей, разделяющих идеологию праворадикального национализма. В январе 2017 на проспекте Ворошиловском они напали на лидера регионального политического движения «Левый Блок», который был штатным журналистом «Кавказского узла», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По уголовному делу собрали достаточное количество доказательств, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, ранее было известно, что по делу о нападении на журналиста проходит один человек — главы ростовского отделения Misanthropic division Руслан Павлюк.

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