В Ростове-на-Дону четырех человек будут судить за нападение на журналиста «Кавказского узла»
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Фигурантами дела являются четыре местных жителя, трое из них были участниками запрещенной на территории РФ экстремистской организации Misanthropic Division. По версии следствия, в 2016 году 18-летний юноша вовлек в экстремистскую организацию еще двух местных жителей, разделяющих идеологию праворадикального национализма. В январе 2017 на проспекте Ворошиловском они напали на лидера регионального политического движения «Левый Блок», который был штатным журналистом «Кавказского узла», сообщает
По уголовному делу собрали достаточное количество доказательств, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщали Юга.ру, ранее было известно, что по делу о нападении на журналиста проходит один человек — главы ростовского отделения Misanthropic division Руслан Павлюк.