ВКС РФ ликвидировали командование группировки «Джебхат-ан-Нусра» в Сирии

«3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства “Джебхат ан-Нусры” во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35», — сказал Конашенков.
«В результате удара главарь “Джебхат ан-Нусры” Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии. Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной, также уничтожены 12 полевых командиров “Джебхат ан-Нусры”, в том числе ближайший помощник аль-Джуляни начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи», — информировал официальный представитель Минобороны.