ВКС РФ ликвидировали командование группировки «Джебхат-ан-Нусра» в Сирии

«3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства “Джебхат ан-Нусры” во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35», — сказал Конашенков.