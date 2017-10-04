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09:08 (мск), источник: ТАСС

ВКС РФ ликвидировали командование группировки «Джебхат-ан-Нусра» в Сирии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ВКС РФ ликвидировали командование террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), главарь в критическом состоянии, 12 командиров убиты. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"
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«3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства “Джебхат ан-Нусры” во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35», — сказал Конашенков.

«В результате удара главарь “Джебхат ан-Нусры” Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии. Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной, также уничтожены 12 полевых командиров “Джебхат ан-Нусры”, в том числе ближайший помощник аль-Джуляни начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи», — информировал официальный представитель Минобороны.

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3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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При чём тут Клинтон, если речь идёт о заявлении официального представителя МО РФ?
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