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09:07 (мск), источник: ТАСС

Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП в Свердловской области

Один из пострадавших находится в коме.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще три пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Ачит — Месягутово в Свердловской области, сообщили в среду в пресс-службе управления ГИБДД России по региону.

«Вчера на 11 км автодороги Ачит — Месягутово водитель машины Geely Emgrand, мужчина 1987 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1982 года рождения», — говорится в сообщении.

Один из пострадавших находится в коме.

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