Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП в Свердловской области
Один из пострадавших находится в коме.
Один из пострадавших находится в коме.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще три пострадали в результате
«Вчера на 11 км автодороги Ачит — Месягутово водитель машины Geely Emgrand, мужчина 1987 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1982 года рождения», — говорится в сообщении.
Один из пострадавших находится в коме.