В Хабаровске под суд отправили лже-целительниц за кражу денег у пенсионерок

В дальневосточной столице в суд направили уголовное дело против двух женщин, которые представлялись целительницами и обманом забирали деньги у пенсионеров. Злоумышленницы убеждали своих жертв, что на них наложена порча, и обещали, что помогут от неё избавиться. В сумме «целительницы» похитили больше двух миллионов рублей.

«Женщины действовали очень настойчиво: если они чувствовали, что человек поддаётся их влиянию, то не отступали до последнего. Некоторые пенсионерки рассказывали, что злоумышленницы несколько дней подряд ходили к ним домой, просили впустить, говорили, что на людях наложена порча и что они могут её снять», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Стражи порядка установили, что 43-летняя местная жительница действовала вместе с 31-летней сообщницей либо не установленной во время следствия девушкой. Старшая из них заводила разговоры с пенсионерками о состоянии их здоровья, а её подельница, «случайно» встречая их на улице, начинала хвалить целительницу. После обряда гадалка обычно просила «отсчитать 13 окон от угла соседнего здания», деньги и ценности при этом оставались у её сообщницы. Этого времени женщинам хватало, чтобы скрываться.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в октябре 2016 года обвиняемые похитили у 89-летней пенсионерки порядка 900 тысяч рублей на улице Гагарина в Железнодорожном районе. В марте 2017-го года 82-летняя хабаровчанка, чтобы избавиться от порчи, передала злоумышленницам 500 тысяч рублей. Задержали женщин с поличным после того, как они обманом похитили у престарелой местной жительницы 80 тысяч.