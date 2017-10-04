На набережной Балаклавы джип «нырнул» в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). В Балаклаве внедорожник съехал с набережной в воду. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). В Балаклаве внедорожник съехал с набережной в воду. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Инцидент произошел во вторник вечером в районе пешеходной зоны набережной. По информации местных жителей, водитель не поставил автомобиль на ручник, и в итоге джип буквально «нырнул» в одну из лодок, пришвартованных в бухте.
Это и уберегло машину от ухода под воду. В результате происшествия никто не пострадал.