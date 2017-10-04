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09:40 (мск), источник: РИА Крым

На набережной Балаклавы джип «нырнул» в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). В Балаклаве внедорожник съехал с набережной в воду. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел во вторник вечером в районе пешеходной зоны набережной. По информации местных жителей, водитель не поставил автомобиль на ручник, и в итоге джип буквально «нырнул» в одну из лодок, пришвартованных в бухте.

Это и уберегло машину от ухода под воду. В результате происшествия никто не пострадал.

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