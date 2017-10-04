На Южном обходе сгорел микроавтобус, есть пострадавший
В среду, 4 октября, на Южном обходе сгорел микроавтобус. Об этом сообщает
В среду, 4 октября, на Южном обходе сгорел микроавтобус. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре на автодороге поступило в 01:20 в Центр управления в кризисных ситуациях. На территории Гурьевского городского округа полностью выгорел маломестный автобус
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт