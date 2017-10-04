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09:26 (мск), источник: Клопс.ru

На Южном обходе сгорел микроавтобус, есть пострадавший

В среду, 4 октября, на Южном обходе сгорел микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на автодороге поступило в 01:20 в Центр управления в кризисных ситуациях. На территории Гурьевского городского округа полностью выгорел маломестный автобус Mercedes-Benz. Один человек пострадал.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе четырёх человек и одной единицы техники», — отметили в ведомстве.

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