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09:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Екатеринбургский суд отказался возвращать на родину литовского «киллера»

Он отбывает наказание в России.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о переводе на родину для отбывания наказания гражданина Литвы Ромаса Замольскиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ромас Замольскис разыскивался как особо опасный преступник и подозревался в нескольких преступных эпизодах, в том числе в убийствах. Впоследствии он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Первая попытка его задержания в России произошла в 2013 году и закончилась неудачно. Тогда Ромас Замольскис скрылся от правоохранительных органов. Он был задержан в конце лета 2015 года. Во время задержания он оказал сопротивление и был ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2016 года гражданин Литвы был приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он обвинялся как участник преступной группы, действовавшей на территории Свердловской области. Ромасу Замольскису и его подельникам инкриминировались разбой, кража, незаконный оборот оружия и покушение на убийство предпринимателя.

Отметим, что другие участники преступной группы были задержаны раньше уроженца Литвы. Михаил Клок был задержан в 2013 году и на момент суда отбывал наказание по другим преступным эпизодам, а Валерий Поваров был задержан в конце сентября 2014 года.

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