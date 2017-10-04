Гражданка Узбекистана, бывшая в межгосударственном розыске, арестована в Екатеринбурге

«Уральской транспортной прокуратурой проводится экстрадиционная проверка в отношении гражданки Республики Узбекистан, обвиняемой в убийстве и торговле людьми», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский» задержали 33-летнюю гражданку Узбекистана. Она находится в межгосударственном розыске за совершение четырех преступлений по статьям УК Грузии о торговле людьми, а также об убийстве беспомощного лица с целью скрыть другое преступление.

Согласно материалам экстрадиционной проверки, с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в городе Батуми (Грузия), угрожая расправой, заставила нескольких соотечественниц заниматься проституцией. Чтобы скрыть это, она за деньги наняла неустановленных пока лиц, которые убили одну из девушек.