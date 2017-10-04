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09:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Гражданка Узбекистана, бывшая в межгосударственном розыске, арестована в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября, ИА УралПолит.Ru. Суд в Екатеринбурге арестовал гражданку Узбекистана, находившуюся в межгосударственном розыске по обвинению в торговле людьми и убийстве в Грузии.

«Уральской транспортной прокуратурой проводится экстрадиционная проверка в отношении гражданки Республики Узбекистан, обвиняемой в убийстве и торговле людьми», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский» задержали 33-летнюю гражданку Узбекистана. Она находится в межгосударственном розыске за совершение четырех преступлений по статьям УК Грузии о торговле людьми, а также об убийстве беспомощного лица с целью скрыть другое преступление.

Согласно материалам экстрадиционной проверки, с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в городе Батуми (Грузия), угрожая расправой, заставила нескольких соотечественниц заниматься проституцией. Чтобы скрыть это, она за деньги наняла неустановленных пока лиц, которые убили одну из девушек.

«В настоящее время… по ходатайству Свердловского транспортного прокурора Железнодорожным районным судом Екатеринбурга ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует транспортная прокуратура.

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